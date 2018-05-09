Генерал Скалон: почему он застрелился прямо во время переговоров о заключении мира

29 ноября 1917 года в городе Брест-Литовск шли переговоры о заключении мира между советской Россией и другими ведущими державами. В разгар переговоров русский генерал Скалон вышел в соседнюю комнату и пустил себе пулю в голову.

На переговоры под конвоем?

Владимир Скалон был потомком дворянского рода. Он получил прекрасное образование: сначала учеба в Пажеском корпусе, затем служба в Лейб-гвардии Семеновского полка, после — Николаевская Академия Генерального штаба . К моменту своей кончины Скалон стал генерал-квартирмейстером Ставки.

После гибели и объявления врагом народа бывшего начальника штаба Духонина его место занял Бонч-Бруевич. Новый руководитель, по словам очевидцев, тут же принялся искать кандидатов для переговоров с немцами о перемирии в Первой Мировой войне. Большая часть офицеров не желала участвовать в заключении мира, условия которого они считали самым настоящим предательством. Белогвардеец фон Лампе уже будучи в эмиграции вспоминал, что многие не верили в переговоры и думали, что офицеры попросту продали Родину.

Тем не менее делегация все-таки была отобрана и отправлена в Брест-Литовск. Среди прочих экспертов в нее был зачислен и генерал Скалон, как первоклассный знаток немецкой армии. Некоторые современники генерала поговаривали, что ехать тот не хотел, поэтому его отвезли в Брест-Литовск под конвоем. Однако эти слухи историкам подтвердить не удалось.

Выстрел перед зеркалом

29 ноября 1917 года в Брест-Литовске заседала советская делегация во главе с дипломатом и революционером Иоффе. В какой-то момент заседающим понадобилась географическая карта, которую вызвался принести Скалон. По воспоминаниям подполковника Фокке, генерал отсутствовал не дольше 20-ти минут. А после в комнату влетел лейтенант Мюллер и выкрикнул: «Господа! Генерал застрелился!»

Когда собравшиеся вошли в соседнюю комнату, Скалон был без сознания. Он лежал возле умывальника с зеркалом и сжимал в руке револьвер «Смит и Вессон». Генерал выстрелил себе в правый висок. Пуля прошла навылет. Спустя несколько минут, Владимир Скалон скончался.

Мотивы самоубийства

По словам близких друзей, Скалон считал заключение мира унизительным для России. Несмотря на это, некоторые историки и свидетели происшествия не сомневались в том, что самоубийство Скалона было спонтанным. В пользу этой версии говорят и показания очевидцев. Так все тот же Фокке вспоминал, что в тот день генерал выглядел спокойным и «внимательно прислушивался» ко всему, что говорилось за столом. Накануне Скалон отметил свое 45-летие. Да и дома его ждала беременная жена и 2-хлетняя дочь. Короткая предсмертная записка, которую обнаружили возле тела, также могла быть косвенным доказательством временного помешательства или нервного расстройства. В ней Скалон просил супругу простить его, но он, де, так больше жить не может.

Однако многие эксперты уверены в том, что Скалон все тщательно продумал. Ведь если бы генерал застрелился до отъезда, то его смерть не имела бы никакого политического значения. Убить других парламентеров он не мог, так как подобный поступок во время мирных переговоров значил бы потерю чести для офицера. Да и в предсмертной записке указать истинных причин суицида он тоже не посмел бы, потому как в этом случае он ставил под удар и всю свою семью. Некоторые в подтверждение данной версии приводят заметку из французской газеты «Наше дело», которая опубликовала письмо генерала. Скалон писал своему приятелю о том, что собирается совершить прыгнуть «в неизвестность» и о своем возможном невозвращении из Брест-Литовска. Однако историки считают это обыкновенная фальшивка.

Итог переговоров

Финляндии, Белоруссии, Как бы то ни было, смерть генерала Скалона никоим образом не повлияла на итог переговоров. 3 марта 1918 года договор был подписан. Согласно ему, Советская Россия покинула арену Первой Мировой войны и отдала противникам обширные территории Прибалтики, Польши Украины , Закавказья, а также Черноморский флот и 6 миллиардов марок.

Однако уже в ноябре Брестский мир был аннулирован.