Берлускони согласился на переговоры между «Лигой» и «Движением пяти звезд»

"Конечно, мы (партия «Вперед, Италия» — "Газета.Ru" ) не будем налагать вето", — сказал Берлускони.

По его словам, партия «Вперед, Италия» не станет поддерживать эту коалицию, но продолжит сотрудничество с «Лигой» на местном уровне.

Отмечается, что благодаря согласию Берлускони новое правительство Италии может начать действовать в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что на прошедших парламентских выборах в Италии ни одна из партий не набрала необходимого для формирования правительства большинства голосов.