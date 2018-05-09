Саратовы о салюте Победы: «Бюджетно»

Жители областного центра упрекнули местные власти в экономии на праздновании 9 мая.

День Победы в Саратове завершился в 22.00 салютом на Театральной площади, после чего залпы прогремели в Парке Победы.

Однако многие из наблюдавших фейерверк разочарованно поделились своим мнением в соцсетях, заявив, что на Новый год горожане мощнее запускали в небо огни, а тут на великом празднике решили сэкономить. «Бюджетно» — коротко охарактеризовали торжественные залпы салюта Победы саратовцы.

Жители Энгельса, судя по отзывам в социальных сетях, также были не в восторге от подобной кульминации торжеств. А вот балаковцам свой салют понравился. Жители Балакова не без гордости поделились красочными фото в Сети.

Фото: соцсети