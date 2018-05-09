«Анон»

Жанр: фантастика, триллер

Год: 2018

Сценарий: Эндрю Никкол

Оператор: Амир М. Мокри

Фильм снимался в 2016 году. В январе 2016 года Клайв Оуэн был утвержден на роль детектива, а в марте 2016 года к актерскому составу присоединилась Аманда Сейфрид. Съемки стартовали в августе 2016 года. Локацией выступил Нью-Йорк . Аманда Сейфрилд не в первый раз работала с Эндрю Никколом. В 2011 году выходил их совместный фильма «Время». В работе над декорациями будущего создатели вдохновлялись прошлым и черпали вдохновение в стилистике и символике советского тоталитаризма.

Трейлер фильма «Анон»: https://www.youtube.com/watch?v=V8Ate9Kk6fQ Кадры из фильма «Анон»: Кадр из фильма «Анон»Кадр из фильма «Анон»Кадр из фильма «Анон»Кадр из фильма «Анон»Кадр из фильма «Анон»Кадр из фильма «Анон»