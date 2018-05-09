Жанр: фантастика, триллер
Год: 2018
Режиссер: Эндрю Никкол
Сценарий: Эндрю Никкол
Оператор: Амир М. Мокри
Кто снимался в фильме «Анон»: Клайв Оуэн, Аманда Сейфрид, Колм Фиор, Соня Уолгер, Марк О’Брайэн, Джо Пинг, Иддо Голдберг, Себастьян Пижотт, Рэйчел Робертс, Этан Таварес Сюжет фильма «Анон» Недалекое будущее. Каждый шаг человека легко отслеживается и регистрируется, поэтому совершение преступления попросту невозможно. Достигается этот идеал посредством тотального надзора, попрания неприкосновенности частной жизни, собственности и гражданских прав. Детектив Сол Фриленд, расследующий нераскрытые убийства, которым суждено стать последними в истории, знакомится с девушкой, и с удивлением понимает, что она не числится ни в каких базах данных, а это значит, она невидима для властей и неуправляема. Перед полицейским приоткрывается дверь преступного мира новой эры… Интересные факты о фильме «Анон»:
Фильм снимался в 2016 году. В январе 2016 года Клайв Оуэн был утвержден на роль детектива, а в марте 2016 года к актерскому составу присоединилась Аманда Сейфрид. Съемки стартовали в августе 2016 года. Локацией выступил Нью-Йорк. Аманда Сейфрилд не в первый раз работала с Эндрю Никколом. В 2011 году выходил их совместный фильма «Время». В работе над декорациями будущего создатели вдохновлялись прошлым и черпали вдохновение в стилистике и символике советского тоталитаризма.
Трейлер фильма «Анон»: https://www.youtube.com/watch?v=V8Ate9Kk6fQ Кадры из фильма «Анон»: Кадр из фильма «Анон»Кадр из фильма «Анон»Кадр из фильма «Анон»Кадр из фильма «Анон»Кадр из фильма «Анон»Кадр из фильма «Анон»