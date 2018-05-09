Юрий Темирканов исполнил в День Победы в Израиле Седьмую симфонию Шостаковича 

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Народный артист СССР Юрий Темирканов в День Победы исполнил в Израиле Седьмую ("Ленинградскую") симфонию Дмитрия Шостаковича. Возглавляемый маэстро Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии сыграл в среду одну из величайших партитур XX века, посвященную подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, в крупнейшем концертном комплексе Тель-Авива «Гейхал ха-Тарбут».
"Оркестр сейчас первый раз приехал в Израиль, где 9 мая, как и у нас, — государственный праздник, и, поэтому, конечно, мы должны были сыграть в этот День Седьмую [симфонию Дмитрия] Шостаковича", — рассказал российским журналистам Темирканов. «Я думаю, что Израиль — единственная, может быть, страна в мире, которая абсолютно так же, как и мы, относится к этой войне», — добавил он. Темирканов напомнил, что произведение звучало в исполнении оркестра Санкт-Петербургской филармонии 9 мая 2005 года в Зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда коллектив был приглашен выступить в честь 60-летия окончания Второй мировой войны.
Седьмая симфония — героическое произведение, над которым Шостакович начал работать в осажденном Ленинграде, а завершил его после эвакуации в тыл. В июле 1942 года оно прозвучало в Нью-Йорке под управлением Артуро Тосканини. Но самой выдающейся страницей истории симфонии стала ее премьера во вражеском осадном кольце — 9 августа того же года в стенах Ленинградской филармонии она была исполнена под управлением дирижера Карла Элиасберга силами изможденных от голода музыкантов, многие из которых были отозваны с передовой. Это событие было расценено как предзнаменование конца блокады и грядущей победы над нацистами у стен непокоренного города.
В еврейском государстве в 2018 году впервые отмечают День Победы 9 мая официально. 26 июля 2017 года Кнессет утвердил закон о праздновании Дня Победы над нацистской Германией на государственном уровне. Торжества по случаю 73-й годовщины Победы стартовали в 2018 году в Израиле шествием «Бессмертного полка» и парадом ветеранов в городе Хайфа на севере еврейского государства 4 мая, 8 мая состоялся главный парад ветеранов на площади Кнессета (парламента страны) в Иерусалиме. Парады ветеранов и шествия «Бессмертного полка» в майские дни в этом году проходят в трех десятках городов Израиля.
"Гейхал ха-Тарбут" — крупнейший концертный зал Тель-Авива — был построен для Израильского филармонического оркестра в 1957 году. Пять лет назад он был реконструирован и сейчас вмещает около 2,5 тыс. слушателей. 10 мая под управлением Темирканова в этом зале в Тель-Авиве прозвучит русская классическая программа — симфоническая сюита Николая Римского-Корсакова «Шехеразада» и Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова.