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Как легализовать дачи, гаражи, бани и другие строения
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Как легализовать дачи, гаражи, бани и другие строения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
От первого лица
Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
— «Дачной амнистией» гражданам была дана возможность оформить права в упрощенном порядке на земельные участки, дачные домики, гаражи, бани, другие строения, в том числе на те, которые были построены много лет назад, но не были легализованы из-за изменившегося законодательства.
Изменения, во-первых, были связаны с созданием системы госрегистрации прав на недвижимость, 20-летие которой мы отмечаем в этом году. Единая система госрегистрации прав начала формироваться с 31 января 1998 года, и сейчас установлены общие правила регистрации и требований к документам, действует Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). В нем — сведения обо всех объектах. В настоящее время в ЕГРН учтено 163 млн 200 тысяч объектов недвижимости общей стоимостью 672 трлн рублей. В том, что реестр активно наполняется, а проблема с неучтенными домами и строениями в большей части решена, — это заслуга и «дачной амнистии» тоже.
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