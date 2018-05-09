В Узбекистане будет широко отмечаться 70-летие принятия Всеобщей декларации прав человека 

Ташкент, 9 мая /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу мероприятий, посвященных 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, сообщила сегодня пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
Основная цель — усиления внимания государства, общества и граждан к ценностям и принципам данного документа и имплементация международных стандартов прав и свобод человека в законодательство и практику деятельности государственных органов Узбекистана.
На сегодняшний день Узбекистан присоединился к 70 основным документам по правам человека, стал участником 10 основополагающих международных договоров, принятых ООН в сфере прав человека. —0—