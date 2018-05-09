В Узбекистане будет широко отмечаться 70-летие принятия Всеобщей декларации прав человека

Основная цель — усиления внимания государства, общества и граждан к ценностям и принципам данного документа и имплементация международных стандартов прав и свобод человека в законодательство и практику деятельности государственных органов Узбекистана.