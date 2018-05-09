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Дополненную реальность стали использовать для подготовки водителей
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Дополненную реальность стали использовать для подготовки водителей 

Prim.News 1 час назад
Такие тренажеры подойдут даже для школьников.
Студенты, собранные вместе у старшей школы, с интересом смотрели, как их друзья пробираются сквозь виртуальные городские пейзажи, и игриво поддразнивали, когда они друг совершали ошибку, слишком быстро ехали или врезались в какое-либо препятствие.
На виртуальном диске не было видеоигр, хотя оно немного похоже на одну из них.
Речь идет о новой методике обучению вождению автомобиля, которые в США решили использовать в старших классах школы. По словам школьных администраторов, средняя школа в одном из городков штата Нью-Джерси стала первой в штате, в которой для этого стали использовать симуляцию вождения, дополненную реальностью.
Усевшись на сиденье водителя неподвижного автомобиля и надев пару очков, ученики должны были попытаться маневрировать машиной и следовать правилам дороги, останавливаясь на красных огнях и соблюдая ограничение скорости. В то же время им было настоятельно предложено написать текст, взять на себя смелость и пообщаться с преподавателями из PEERS Awareness — компании, которая стремится к тому, чтобы молодые люди были здоровы и вели себя на дороге так, чтобы сократить риск к минимуму, как можно реже создавая аварийные ситуации.
Инструктор по обучению и физическому воспитанию Тревор Казмерович сказал, что симуляция дополняет классные занятия отвлекающим вождением и вождением под воздействием негативных факторов. Представители PEERS также выступили перед всем классом перед тем, как массово испытать в деле свой тренажер вождения.
«Мы говорили о многих вещах, о которых они упоминали, это связано со смертью и жертвами, поэтому такой симулятор определенно вписывается в программу подготовки и переподготовки водителей», — отметили в PEERS. «Они сделали презентацию о средних показателях того, сколько людей гибнет от того, что отвлекаются во время вождения, это почти одиннадцать человек в день, и часто это молодые люди, так что проблема очень актуальна».
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