Террористы устроили бунт в индонезийской тюрьме

Индонезии вспыхнул бунт в одной из тюрем. Во время беспорядков погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС.

В исправительном учреждении, расположенном в городе Депоке недалеко от Джакарты , содержались обвиненные в терактах. Всего около 130 человек.

Для того, чтобы минимизировать количество жертв в тюрьме была проведена спецоперация.

Известно, что большинство заключенных добровольно сдались полиции.

Ранее жертвами бунта в мексиканской тюрьме стали 13 человек. Конфликт вспыхнул между враждующими группировками заключенных.

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