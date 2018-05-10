Террористы устроили бунт в индонезийской тюрьме 

В Индонезии вспыхнул бунт в одной из тюрем. Во время беспорядков погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС.
В исправительном учреждении, расположенном в городе Депоке недалеко от Джакарты, содержались обвиненные в терактах. Всего около 130 человек.
Для того, чтобы минимизировать количество жертв в тюрьме была проведена спецоперация.
Известно, что большинство заключенных добровольно сдались полиции.
Ранее жертвами бунта в мексиканской тюрьме стали 13 человек. Конфликт вспыхнул между враждующими группировками заключенных.
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