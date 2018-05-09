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Красочный салют из 300 залпов озарит небо Котельников
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Красочный салют из 300 залпов озарит небо Котельников 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Празднование Дня Победы в городском округе Котельники завершит красочный и яркий салют из почти 300 залпов. Его запустят с территории парка «Белая Дача», где проходит концертная программа. Об этом рассказала глава Котельников Ирина Польникова.
Праздничную программу на День Победы в Котельниках завершит яркий и красочный салют из почти 300 залпов. Он продлится около 6 минут. К этой работе привлекли специализированную организацию. Небо Котельников озарят разнообразные световые спецэффекты. Диаметр шаров составит от 60 до 195 миллиметров
— Ирина Польникова.
Глава Котельников отметила, что минимальная высота составит 80 метров, максимально шары поднимутся в небо до отметки 350 метров. Ирина Польникова подчеркнула, что фейерверк будет идти по нарастающей. Жители увидят различные спецэффекты и шары. В их числе, корона из парчи, плакучая ива, пионы и многие другие.
Напомним, салют, приуроченный к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны, начнется в Котельниках в 22.00.
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