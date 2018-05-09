Оружие, которым воевали советские партизаны

В годы Великой Отечественной войны советские партизаны часто использовали самодельные образцы пистолетов-пулеметов, созданные как на базе принятых в армии, так и на основе собственной, иногда очень оригинальной конструкции.

ППД-40 ППД-40 стал, пожалуй, первым отечественным пистолетом-пулеметом, появившимся в партизанских отрядах. ППД были у оказавшихся в партизанских отрядах бойцов Красной Армии, пограничников, а затем производство этого оружия было налажено в партизанских мастерских.

Примечательно, что если в заводских условиях более простым, технологичным и дешевым было производство ППШ, то для партизан более оптимальным оказался ППД, основные узлы которого изготовлялись из труб различного диаметра. Ствол пистолета-пулемета изготовлялся из стволов пулемета Дегтярева (ДП-27) или винтовок, длинный винтовочный ствол распиливался на несколько частей и мог быть использован для производства двух-трех пистолетов-пулеметов.

ППШ-41 ППШ-41 — самый массовый пистолет-пулемет не только Красной Армии, но и всей Второй мировой войны. Но в партизанских отрядах производство этого образца в сравнении с другими пистолетами-пулеметами было весьма непростым. Оно требовало наличия мощного прессового оборудования, которого в партизанских отрядах естественно быть не могло, поэтому в производстве штамповка нередко заменялась ковкой.

Второй проблемой было производство дисковых магазинов, требовавших выпуска пружины подавателя, создать которую вне заводских условий весьма проблематично. Поэтому даже самодельные ППШ, выпущенные в партизанских отрядах чаще всего имели магазины заводского производства. Зато выпуск секторных магазинов на 35 патронов для ППШ было наоборот легко освоено в партизанских мастерских. На фото представлен самодельный рожок.

ППС-43 Пистолет-пулемет системы Судаева появился в середине войны и первоначально основной выпуск приходился на предприятия блокадного Ленинграда . Впоследствии оружие постепенно распространяется в войсках и партизанских отрядах.

Простой и технологичный в производстве пистолет-пулемет выпускался из листовой стали, которая была в наличии у партизан. Тем не менее, поскольку ППС получил распространение в период, когда Красная Армия вела уже в основном наступательные операции, постепенно перенося боевые действия на территорию других стран, большого распространения в партизанских отрядах ППС получить не успел. В музейных коллекциях имеется ряд ППС, принадлежавших партизанам, а также выпущенных кустарным образом в партизанских мастерских.

Пистолет-пулемет скрытого ношения конструкции Сергеева

Созданный Сергеевым пистолет-пулемет выгодно отличался от других образцов своей компактностью и возможностью скрытного ношения под одеждой. Особенностью оружия было то, что взвод оружия осуществлялся при помощи мушки, передвигавшейся в кожухе ствола.

При движении назад штоки упираются в переднюю часть затвора и отводят его назад. Ствольная коробка изготавливалась из листовой стали методом ковки; затвор схож с использовавшимся у ППШ-41.

Наличие двух спусковых крючков обеспечивало одиночный и непрерывный огонь при отсутствии переводчика огня. Недостатком оружия стали отсутствие фиксации мушки и возможность непроизвольного взвода. Также отрицательно сказывается на ведении прицельного огня отсутствие плечевого упора, а эффективная стрельба возможна лишь на предельно короткой дистанции.

Пистолет-пулемет конструкции В. Н. Долганова

Пистолет-пулемет, созданный Долгановым, предназначен для ведения только автоматического огня. Оружие имеет секторный прицел на 500 метров; мушка защищена намушником. Питание осуществляется из секторного магазина, разработанного Долгановым или дискового магазина от ППШ. Приклад выдвижной, но из-за слабого крепления ненадежен при стрельбе. Достоинством оружия стали его относительно небольшие габариты и оригинальная конструкция затвора.

Пистолет-пулемет конструкции Темякова-Менкина

Этот партизанский пистолет-пулемет, созданный Я. И. Темяковым и Я. И. Менкиным выпускался в 1944 году. Оружие создано на основе знакомства партизан с трофейными немецкими пистолетами-пулеметами Фольмера и отечественным ППШ.

Пистолет-пулемет допускает ведение только автоматического огня. Питание осуществляется из секторного магазина. Ствольная коробка удлиненной формы является одновременно кожухом. Если внешне партизанский пистолет-пулемет очень похож внешне на конструкцию Фольмера, то затвор и предохранитель аналогичны тем, что использованы на ППШ.

Пистолет-пулемет «Ураган»

Был создан М. М. Березиным и производился у партизан Минской области в 1943-44 годах. Для производства пистолета-пулемета использован ствол от трехлинейной винтовки обр. 1891/1930 года. Приклад — складной, схожий с немецким MP-40.

Оружие может вести только автоматический огонь. Рукоятка управления огнем пистолетного типа. Прицел заимствован с немецкого MP-40 и позволяет вести огонь на расстояние 100 и 200 метров. Все части пистолета-пулемета, кроме ствола и прицела кустарного производства. Как и в остальных советских пистолетах-пулеметах Великой Отечественной войны, как заводского, так и самодельного производства, использовался патрон к пистолету ТТ.