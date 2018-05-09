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МИД РФ комментирует новые антироссийские санкции США
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МИД РФ комментирует новые антироссийские санкции США 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Представители ведомства рекомендовали американским политикам не переоценивать свои силы.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) прокомментировали новые санкции США, введенные против российских оборонных структур. Ответ российского ведомства появился в среду, 9 мая.
— Формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к нашей стране иметь не может, — поясняется в публикации МИД РФ.
В МИД РФ считают, что в Вашингтоне не могут избавиться от версии, согласно которой новые ограничения вынудят Россию отказаться от отстаивания собственных интересов.
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