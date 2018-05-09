МИД РФ комментирует новые антироссийские санкции США

Представители ведомства рекомендовали американским политикам не переоценивать свои силы.

КНДР и — Формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном Сирией , который никакого отношения к нашей стране иметь не может, — поясняется в публикации МИД РФ.

В МИД РФ считают, что в Вашингтоне не могут избавиться от версии, согласно которой новые ограничения вынудят Россию отказаться от отстаивания собственных интересов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ