Ещё
Поклонники негодуют: Волочкова поздравила ветеранов на фоне своего роскошного дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонники негодуют: Волочкова поздравила ветеранов на фоне своего роскошного дома 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Анастасия Волочкова продемонстрировала бедным ветеранам свою красивую жизнь. Шквал критики обрушился на скандально известную балерину из-за последней публикации в Instagram. На снимке Волочкова позирует на фоне своего шикарного загородного дома. Подпись к фотографии, размещенной 9 мая, гласит: «Какой прекрасный и солнечный сегодня день! С Праздником, дорогие! Счастья вам, мира и любви!».
Несмотря на теплые слова Волочковой, подписчики не оценили ее новый пост. Большинство пользователей сошлись во мнении, что не стоит так явно демонстрировать свое благосостояние, обращаясь к ветеранам.
Нашлись и те, кто встал на защиту оплошавшей балерины. По их мнению, богатство — не повод забывать о великих праздниках и игнорировать бедных.
К слову, большинство негативных комментариев вскоре были оперативно удалены.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Сети появилось видео, где балерину Анастасию Волочкову на санках катает её новый возлюбленный Михаил. Мужчина прокатил Анастасию Волочкову по снегу возле ее особняка. «На саночках с ветерком! По улицам нашего поселка», — подписала ролик балерина.
Новости шоу-бизнеса: Анастасия Волочкова разместила в Сети «голое» фото
Свободная пресса: последние новости
«Номер очень сложный»: стали известны подробности выступления Самойловой на «Евровидении» Кремлёвский «штрафбат»: Рогозин, Шувалов, Дворкович Российский АПК: Гордеев задвигает разбогатевшего Ткачева
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов964
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»238
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине728
Россиянам запретят жарить шашлыки131
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент465
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение