Поклонники негодуют: Волочкова поздравила ветеранов на фоне своего роскошного дома

Анастасия Волочкова продемонстрировала бедным ветеранам свою красивую жизнь. Шквал критики обрушился на скандально известную балерину из-за последней публикации в Instagram. На снимке Волочкова позирует на фоне своего шикарного загородного дома. Подпись к фотографии, размещенной 9 мая, гласит: «Какой прекрасный и солнечный сегодня день! С Праздником, дорогие! Счастья вам, мира и любви!».

Несмотря на теплые слова Волочковой, подписчики не оценили ее новый пост. Большинство пользователей сошлись во мнении, что не стоит так явно демонстрировать свое благосостояние, обращаясь к ветеранам.

Нашлись и те, кто встал на защиту оплошавшей балерины. По их мнению, богатство — не повод забывать о великих праздниках и игнорировать бедных.

К слову, большинство негативных комментариев вскоре были оперативно удалены.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Сети появилось видео, где балерину Анастасию Волочкову на санках катает её новый возлюбленный Михаил. Мужчина прокатил Анастасию Волочкову по снегу возле ее особняка. «На саночках с ветерком! По улицам нашего поселка», — подписала ролик балерина.

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