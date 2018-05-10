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Саудовская Аравия начнет разработку ядерного оружия
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Саудовская Аравия начнет разработку ядерного оружия 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Саудовская Аравия начнет разработку ядерного оружия, если Иран вернется к своей ядерной программе, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель Аль-Джубейр в интервью CNN.
"Мы сделаем все, что необходимо, чтобы защитить наш народ. Мы явно дали понять, что если Иран получит ядерное оружие, мы предпримем все, чтобы тоже этого добиться", — сказал он.
Отвечая на вопрос, означает ли это то, что Эр-Рияд будет работать над созданием собственного ядерного оружия, чиновник сообщил, что «это то, что мы подразумеваем».
Глава МИД Саудовской Аравии в то же время похвалил решение президента США Дональда Трампа отказаться от ядерного соглашения с Ираном.
Джубейр отметил, что в договоре было много недостатков и что он был ошибочно ограничен лишь ядерным оружием. «Сделка не касалась ракетной программы Ирана или его поддержки терроризма», — отметил он.
Как писали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести новые санкции.
В ходе своего выступления Трамп заявил, что Иран продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, несмотря на ядерную сделку.
"Сделка с Ираном по ядерной программе никогда не принесет мир", — сказал он.
Трамп сослался на данные израильской разведки, согласно которым Иран продолжает разработку ядерного оружия.
"Мы введем экономические санкции самого высокого уровня. Любая страна, которая помогает Ирану в его стремлении получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны Соединенных Штатов", — заверил американский лидер.
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