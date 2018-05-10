Саудовская Аравия начнет разработку ядерного оружия

"Мы сделаем все, что необходимо, чтобы защитить наш народ. Мы явно дали понять, что если Иран получит ядерное оружие, мы предпримем все, чтобы тоже этого добиться", — сказал он.

Отвечая на вопрос, означает ли это то, что Эр-Рияд будет работать над созданием собственного ядерного оружия, чиновник сообщил, что «это то, что мы подразумеваем».

Глава МИД Саудовской Аравии в то же время похвалил решение президента США Дональда Трампа отказаться от ядерного соглашения с Ираном.

Джубейр отметил, что в договоре было много недостатков и что он был ошибочно ограничен лишь ядерным оружием. «Сделка не касалась ракетной программы Ирана или его поддержки терроризма», — отметил он.

Как писали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести новые санкции.

В ходе своего выступления Трамп заявил, что Иран продолжает обогащать уран и разрабатывать ядерное оружие, несмотря на ядерную сделку.

"Сделка с Ираном по ядерной программе никогда не принесет мир", — сказал он.

Трамп сослался на данные израильской разведки, согласно которым Иран продолжает разработку ядерного оружия.

"Мы введем экономические санкции самого высокого уровня. Любая страна, которая помогает Ирану в его стремлении получить ядерное оружие, также может быть подвергнута сильным санкциям со стороны Соединенных Штатов", — заверил американский лидер.