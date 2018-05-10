Саудовская Аравия начнет разработку ядерного оружия в случае срыва сделки с Ираном 

В случае срыва переговоров о сделке с Ираном Саудовская Аравия запустит собственный проект по разработке ядерного вооружения страны. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя Аль-Джубейра.
Уточняется, что подобная мера может быть предпринята для защиты страны от потенциального ядерного удара со стороны Ирана.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены выйти из договора по ядерному оружию с Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что возможен полный отказ от дипломатических путей решения вопроса, а также что Штаты будут готовы применять силу, если сочтут такой вариант развития событий необходимым.