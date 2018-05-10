Саудовская Аравия начнет разработку ядерного оружия в случае срыва сделки с Ираном

В случае срыва переговоров о сделке с Ираном Саудовская Аравия запустит собственный проект по разработке ядерного вооружения страны. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя Аль-Джубейра.

Уточняется, что подобная мера может быть предпринята для защиты страны от потенциального ядерного удара со стороны Ирана.