«От всех, кто не смог приехать и поклониться»: Андрей Малахов возложил цветы к памятнику в Берлине

Телеведущий Андрей Малахов вместе с супругой побывал в одном из трех памятных мест Великой Отечественной войны в Берлине. Они возложили цветы и поклонились погибшим за Родину солдатам у памятника Воину-освободителю.

Андрей Малахов вместе с женой Натальей Шкулевой в эти дни, когда россияне по всему миру отмечают День Победы, оказались в столице Германии — Берлине. Там они решили почтить память ушедших предков и возложить цветы к памятнику Воину-освободителю. Центром композиции является бронзовая фигура советского солдата, который стоит на обломках свастики. В одной руке солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает спасённую им немецкую девочку.

Считается, что прототипом для скульптора могли послужить два человека: советский солдат Николай Масалов, который спас растерявшуюся немецкую девочку во время штурма Берлина 30 апреля 1945 года, и старший сержант Трифон Лукьянович, также спасший девочку во время городских боёв и погибший от ранений 29 апреля 1945 года. «Берлин: финальный аккорд. 8 Мая 1949 года здесь был открыт памятник Воину-освободителю. Спустя 69 лет цветы от всех, кто не смог приехать и поклониться…», — подписал видео Андрей Малахов. Подписчики телеведущего поблагодарили его за видео и поздравили с праздником. Некоторые из них тоже бывали в этом месте и возлагали цветы павшим воинам.

«С великим праздником! 2 дня назад тоже были в Берлине и сделали так же, как и Вы, Андрей! Вечная память героям!» «Вот что поражает в этой стране, что они помнят, чтут, ухаживают за памятниками, реставрируют. В бывших странах СССР, воевавших бок о бок с фашизмом, забывают» «Это не просто памятник, и не декоративные плиты, это надгробия над могилами павших в Берлине советских солдат» «Спасибо за видео. Трогательно и грустно»

По всему миру установлено множество памятников и мемориальных комплексов, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. С некоторыми из них вы можете ознакомиться здесь. Публикация от @malakhov007 8 Май 2018 в 10:24 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, «Одноклассники», чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!