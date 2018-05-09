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«Бессмертный полк» собрал в Нальчике 50 тысяч участников
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«Бессмертный полк» собрал в Нальчике 50 тысяч участников 

Мир24 1 час назад
«Бессмертный полк» прошел по Кабардино-Балкарии. В Нальчике он собрал 50 тысяч участников. Еще столько же присоединились к акции по всей республике, передает телеканал «МИР 24». В столице колонна прошла по главной улице города. В ее начале шествовали кадеты с копией Знамени Победы, многократно увеличенной. Дети, внуки, правнуки героев несли портреты прославленных предков. Более 60 тысяч жителей республики воевали в Великой Отечественной войне. 38 тысяч из них не вернулись с полей сражений.
«Это мой отец: Малинин Александр Герасимович. Он участник войны. В составе нашей Красной Армии ушел на фронт с парада 7 ноября 1941 года. Я горжусь, что он принял участие в этом историческом параде», — рассказала жительница Нальчика Наталья Блошко.
«Это святое дело! Я всегда здесь. Я им благодарен, что они нам дали Победу. За то, что у меня есть внуки. Это они все сделали», — поделился Александр Маркин.
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