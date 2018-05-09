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Илон Маск стал членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе
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Илон Маск стал членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 мая. Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск избран членом Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе за исключительный вклад в науку. Об этом сообщается в среду на сайте организации.
"Он заразился настоящими амбициями и духом приключений, что [позволило ему] изменить мир в области космических путешествий, электротранспорта, солнечной энергии, низкозатратных интернет-спутников и гиперзвукового наземного транспорта. Его деятельность распространяется на обеспечение будущего человечества через колонизацию Марса", — говорится в биографической справке Маска.
Бизнесмен вошел в число 50 национальных членов общества, избираемых, главным образом, среди уроженцев стран Содружества, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии, и в том числе Южно-Африканская Республика, где появился на свет Маск. Еще десять ученых были избраны иностранными членами организации.
Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе было основано в 1660 году. Его деятельность направлена на развитие и популяризацию научного знания. На настоящий момент общество насчитывает 1,6 тыс. членов по всему миру, в разное время в него входили ученые Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн и Майкл Фарадей. Общество является самоуправляющейся организацией и существует за счет государственных субсидий и пожертвований от организаций и частных лиц.
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