Россия выиграла чемпионат мира по историческому средневековому бою

Средневековый бой это спорт или развлечение? Политика или выпуск пара у настоящих мужиков? Что заставляет инженеров и рабочих, полицейских и врачей заковывать себя в тяжеленные доспехи, брать длинный меч и рубить врага? Доспехи весят 30 килограммов. Когда летит команда, у нее в аэропорту хронический перевес. Израильтяне прилетели прямо в доспехах — так удалось немного сэкономить. Летят-то все на свои. А дело это затратное — комплект доспехов с мечом или алебардой стоит никак не меньше 150 тысяч рублей.

Политикой заниматься запрещено, но подтекст иной раз имеется…

В прошлом году чемпионат проходил в Барселоне. На настоящей средневековой арене для корриды. Тогда в самом зрелищном поединке «Железное очко» (21 на 21) победила Украина . Говорят, в команде были не только учителя и врачи, но и бойцы печально известного батальона «Азов». Политикой на ристалище заниматься воспрещено, «Битва наций» имела подтекст.

Замок Санта Севера всего в 100 километрах от Рима . Во время Второй мировой мимо проплывал конвой союзников. Долбанули из всех орудий по замку, на всякий случай. Только несколько лет назад его удалось восстановить. Сейчас здесь хостел и музей. А представители 30 стран, которые участвуют в битве, поселились кто на поле в палатках, а кто в гостиницах. Организаторы особо отмечали, что это событие было в расписании знаменитых «Русских сезонов» при содействии программы «Визит Раша». Несмотря на ледниковый период, мы планомерно доказываем, что русские вовсе не звери, а гостеприимный народ. Хотя посмотришь на ристалище… Нет, в сражении мы — звери!

…Я себя почувствовал голым. В замке принято переодеваться. Кто в монаха, кто в маркитантку. А я хожу в майке и джинсах. Были и шуты из Питера, и Офелия из Омска . Гамлет Эдуард задумчиво бродил вдоль стен замка. И хотя тень отца пугали ночные песни из палаток, привидения в замке водятся. Ныли волынки, со сцены звучал монгольский рок. Команда из Китая демонстрировала приемы ушу. А когда начинался очередной бой, звучали настоящие фанфары. Местный музыкальный коллектив в своих костюмах приехал аж за 120 километров, чтобы украсить торжество.

Первую настоящую битву я увидел уже вечером. Русская дружина (не путать с хоккеем) была в белых коттах (рубахи или накидки поверх доспехов) с золотым двуглавым орлом у сердца. Наверное, поэтому наших зовут здесь «Белая машина». А по другую сторону ристалища выстроилась команда в звездно-полосатых коттах. Маршаллы (судьи) с полосатыми шестами (чтобы прекратить поединок, ведь в шлеме-кастрюле ничего не слышно, кроме своего жаркого дыхания) осмотрели бойцов. Все! Началось. Стенка на стенку. Звон мечей. Искры в вечернем небе. Так дрались в Средние века. Тогда, правда, не было правил. А сейчас? Кто-то с остервенением бьет топором по измятому шлему. Кто-то ставит подножки. Коснулся тремя точками земли — все, ты «покойник». Отдыхай до финальной сирены. И вот через две минуты боя, уж не знаю как, но американцы все лежали на песке, а наши спокойно выстроились в колонну по два и под звуки гармошки строевым шагом покинули поле битвы. Пересматриваю видео, которое снял. Мурашки.

У замка дежурило пять итальянских «скорых». Плюс команда питерских парамедиков. И, поверьте, им некогда было курить. Чем ближе к финалу, тем больше носилок таскали с ристалища. Белорус случайно саданул ногой по падающему американцу. Получил красную карточку. А в следующем раунде американец увидел незащищенный участок у белоруса и рубанул мечом по шее. Мечи хоть и специально затуплены, но три килограмма стали… Короче, украинцы, белорусы, мы и даже поляки чуть «темную» не устроили американцам. Но пыл удалось потушить. Живите, голуби мира.

А потом приехали карабинеры. Говорят, что в местные госпитали поступает слишком много людей из замка. Врачи настучали. Проводим инспекцию. Потом приехал сам комиссар округа. Посмотрел соревнования. Сказал, что зачетно. И полиция отстала.

Но Америка не Украина. У «желто-голубых» одна из самых сильных команд в мире. Вышли в финал досрочно, не проиграв ни одного сражения. Даже англичане научились кричать на трибунах «Героям слава!». Да и трибуны были забиты их соотечественниками с флагами, флягами и лужеными глотками. Визы-то им не нужны.

…Перед решительным боем команда Украины выстроилась и, как всегда, прокричала про славу и про героев. Наши молчали. Только глаза через узкие забрала загорались недобрым огнем. Схватка! И Украина теснит наши ряды. Мимо (слава Богу!) моей головы просвистел обух с чьего-то топора. В глаза летели щепки от барьера. Тупые мечи запросто вырубали куски дерева. И вот наступил перелом. Украинцев запустили через брешь, и они попали в капкан. Все! Расфигачить прошлогодних чемпионов — дело 30 секунд. Второй раунд был заметно короче. Победа, о которой ребята мечтали весь год, стала нашей.

По неписаной традиции после финального боя соперники, сняв шлемы, поздравляют победителей прямо на ристалище. Украинский комиссар запретил своим бойцам делать это. Но через минуты, когда наша сборная подошла к бивуаку, стали подходить соперники. Кто по одному, кто группами. Поздравляли, целовались. В спорте и на войне должно быть благородство.

И только когда мужики, усталые от победы и мокрые от усилий, чтобы достичь ее, выстроились для памятной фотографии, командир прокричал:

Палатки финских, шведских, французских, английских, немецких мирян вздрогнули от ответного рыка.

И опять зашаталась Европа от нехитрой идеологии «Белой машины».

Исторический средневековый бой — что это? Спорт, традиция или настрой страны на Победу? Когда жена увидела кадры, она сказала:

— Какая дикость!

— Но это Средние века…

А что еще я ей мог ответить? Если даже в замке Санта Севера дикость соседствовала с Wi-Fi и итальянским Красным Крестом

— Но наши-то победили!

— Ну, с Днем Победы!