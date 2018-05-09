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День победы в Тюмени закончился красочным салютом: лучшие фото и видео фейерверка из соцсетей
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День победы в Тюмени закончился красочным салютом: лучшие фото и видео фейерверка из соцсетей 

72.ru 14 минут назад
Фото: 72.ru
Празднование Дня победы в Тюмени подошло к концу. Закончился этот светлый день красочным салютом на набережной. Несмотря на опасения тюменцев, салют прошел, как и планировалось. И ни дождь, ни позднее время не стали преградой для горожан. На набережной сегодня собрались тысячи людей, которые любовались происходящим: снимали все на телефон, поздравляли друг друга и радостно кричали «Ура». Закончился фейерверк аплодисментами. Если вы вдруг пропустили салют или хотели бы взглянуть на него еще раз — специально для вас эта подбока фейерверка из соцсетей.
#nofilter #fireworks Публикация от silkissss (@silkissss) 9 Май 2018 в 11:37 PDT  //
//
🎆 Публикация от Anna Chebelkova (@annachebelkova) 9 Май 2018 в 11:26 PDT  Публикация от @elena_skipina 9 Май 2018 в 11:26 PDT  To day — I’m live Публикация от Stanislav Li (@endinovich) 9 Май 2018 в 11:27 PDT  Замечательный салют 🎇 #салют #9мая #праздник #деньпобеды Публикация от Polina (@polina_i_kotiki) 9 Май 2018 в 11:22 PDT  Публикация от Татьяна (@kroshkasterva03101990) 9 Май 2018 в 11:22 PDT  Спасибо деду за Победу, а мужу за исполненную мечту — квартиру мечты! Про фейерверки мы вспомнили, только когда переехали, но они определенно стали приятным бонусом😄🎉🎊! Публикация от Елизавета (@li3452) 9 Май 2018 в 11:16 PDT  Публикация от DenisProtas (@protasdenis_) 9 Май 2018 в 11:16 PDT  #этотденьпобеды🎉 #фейверк🎆 #спраздником #9мая #май2018 #tyumencity #тюмень #72 #салют #видсокна😍 Публикация от Любовь Чукланова (@lady__lyubov) 9 Май 2018 в 11:14 PDT  С 9 Мая! С Днём Победы!❤🙏 Этот день очень важен… благодаря тех, кто воевал, кто защищал нас, мы видим чистое мирное небо над головой. Спасибо! Публикация от W E L C O M E🐾 (@f_lizik) 9 Май 2018 в 11:30 PDT  @sashka_lapa Публикация от Anastasia. 🥀 (@anastasia_clique_) 9 Май 2018 в 11:36 PDT  #9мая#салют#тюмень#тюменьтолькотюмень Публикация от Я за #пп, кто со мной? (@p.olesya1982) 9 Май 2018 в 11:35 PDT  А здесь — прямая трансляция салюта, которую вела редакция 72.ru.
// О том, как прошел День победы, смотрите в нашей большой трансляции 9 мая: ищите на фото себя и своих близких.
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