Высокие залпы и множество огней: в Челябинске прогремел праздничный салют

Тысяча залпов раскрасили челябинское небо в День Победы. Праздничный салют длился всего 10 минут, но сумел впечатлить яркостью и высотой.

— Салют — восторг. В небо выпускали сразу множество залпов, было такое ощущение, что весь Челябинск накрывает праздничными огнями, — делится впечатлениями челябинка Марина, наблюдавшая за фейерверком с площадки возле дворца спорта «Юность».

— Нисколько не пожалели, что пришли, — рассказывает Юлия. — Сыну пять лет. Сначала пугался шума залпов, а потом успокоился. Смотрел не отрываясь.

Красные астры раскрывались в небе яркими огнями

Улицы возле набережной были заполнены людьми

Организаторы сразу предупредили, что музыкального сопровождения не будет, компенсировать обещали 3D-эффектом. Горожане ждали интересных проекций, но не увидели их. Оказалось, что эффект заключается в запуске нескольких салютов разного калибра и, соответственно, высоты.

— Надо было приходить на салют с 3D-очками, — уже шутят челябинцы.

Погода в этом году не омрачила праздничного салюта. Но, по словам начальника городского управления культуры Дмитрия Назарова, фейерверк состоялся бы в любую погоду. Новые технологии позволяют запускать салют в дождь без потери качества.

Организаторы запустили максимум высотных залпов

3D-эффекта горожане не увидели

Большинство залпов состояли из световых комет

Яркости добавлял цветной дым На момент салюта с 20 часов соседние с местом запуска салюта улицы перекроют. Это Свердловский проспект, улицы Труда, Кирова, Братьев Кашириных, Каслинская.

Посла салюта добраться до дома можно было на общественном транспорте. Сегодня он работал дольше обычного.

Салют было хорошо видно даже возле ЖД вокзала

Эффектности добавляли вертикальные световые огни

Многие пришли на салют семьями

В День Победы 74.ru провёл онлайн-репортаж. Самые интересные моменты празднования, фото и видео смотрите на нашем сайте.