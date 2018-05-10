Челябинцы высказались за отмену праздничных салютов

Часть жителей центра Челябинска высказалась за полную отмену разного рода массовых мероприятий, включая праздничные салюты, либо усиление патрулирования в прилегающих дворах, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Причиной недовольства являются толпы зрителей, которые идут посмотреть на фейерверк. Своим поведением они нарушают покой жильцов.

«Каждого салюта ожидаю с ужасом, — поделились жители одного из домов по улице Кирова. — Сначала сотни людей, многие из которых в нетрезвом состоянии, идут через наш двор в одном направлении. Мат, хохот, громкая речь. По окончании фейерверка ситуация повторяется. Но время-то позднее, не уснуть не только маленьким детям, но и взрослым. А двор превращается в огромный общественный туалет».

Кроме того, жильцы пожаловались на десятки автомобилей, которые постоянно пытаются в дни проведения салюта проехать через их двор поближе к месту зрелища. Гудение клаксонов, выхлопы, рев двигателей… А по окончании мероприятия нетрезвые компании продолжают празднество прямо во дворе со включенной музыкой и хоровым пением.

«В дни проведения массовых мероприятий на обеспечение общественного порядка выступает весь гарнизон полиции Челябинска, — рассказали в УМВД РФ по Челябинску. — Патрулируются как сами места их проведения, так и прилегающие к ним территории. В случае если граждане видят нарушение общественного порядка, необходимо вызывать наряд. К месту правонарушения незамедлительно выдвинется ближайший экипаж полиции».

Однако, по словам жильцов, ранее в подобных случаях они неоднократно обращались к правоохранителям, однако полицейские приезжали с большой задержкой — уже к тому моменту, когда компании расходились. На что в полиции ответили, что экипажи не могут одномоментно охватить все вызовы, и действуют по принципу важности происшествия. Приоритет отдается случаям, представляющим угрозу для жизни.