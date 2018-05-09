Челябинцы неоднозначно оценили красочный салют с 3D-эффектом в День Победы

Мнение жителей Челябинска о красоте и оригинальности салюта с 3D-эффектом в честь 9 Мая разделилось в социальных сетях, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Горожане с нетерпением ждали праздничный фейерверк. Ведь в этом году власти Челябинска пообещали устроить в ночном небе над набережной реки Миасс грандиозное шоу. Специально для этого чиновники закупили дорогостоящее качественное оборудование, которое позволило бы запускать снаряды даже в ливень. Кроме того, залпы пиротехников должны были разворачиваться под разными ракурсами, создавая эффект трёхмерности.

И многие жители мегаполиса оказались в восторге от увиденного. Красочными фотографиями и видеозаписями с салюта челябинцы сразу же начали активно делится в социальных сетях.

«Салют понравился, очень даже. Молодцы организаторы», — написала в сообществе «Типичный Челябинск» Юлия Дубоносова.

«Отличный салют, хорошее завершение праздника», — согласился там же Анатолий Пономарев

Однако нашлись и те, кто остался недоволен фейерверком в честь Дня Победы. Челябинцы отметили, что лучше средства, потраченные на него, направили бы на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

«Ничего особенного. Как и всегда — пустая трата денег. Лучше бы ветеранам подарили подарки на эти деньги, обеспечили их санаторно-курортным лечением, — написала Татьяна Кузнецова . — А так что им этот салют? Просто развлечение для молодёжи, которая никакого отношения к победе не имеет».

«Посмотрели из окна 10 минут. Так мало! Хорошо, что не пошли», — заявила Алина Слепцова.

Очевидцы также сообщили, что один из жителей Челябинска пострадал от взорвавшегося рядом залпа фейерверка.