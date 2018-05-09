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Челябинцы неоднозначно оценили красочный салют с 3D-эффектом в День Победы
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Челябинцы неоднозначно оценили красочный салют с 3D-эффектом в День Победы 

АиФ 33 минуты назад
Фото: 74.ru
Мнение жителей Челябинска о красоте и оригинальности салюта с 3D-эффектом в честь 9 Мая разделилось в социальных сетях, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Горожане с нетерпением ждали праздничный фейерверк. Ведь в этом году власти Челябинска пообещали устроить в ночном небе над набережной реки Миасс грандиозное шоу. Специально для этого чиновники закупили дорогостоящее качественное оборудование, которое позволило бы запускать снаряды даже в ливень. Кроме того, залпы пиротехников должны были разворачиваться под разными ракурсами, создавая эффект трёхмерности.
И многие жители мегаполиса оказались в восторге от увиденного. Красочными фотографиями и видеозаписями с салюта челябинцы сразу же начали активно делится в социальных сетях.
«Салют понравился, очень даже. Молодцы организаторы», — написала в сообществе «Типичный Челябинск» Юлия Дубоносова.
«Отличный салют, хорошее завершение праздника», — согласился там же Анатолий Пономарев.
Однако нашлись и те, кто остался недоволен фейерверком в честь Дня Победы. Челябинцы отметили, что лучше средства, потраченные на него, направили бы на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
«Ничего особенного. Как и всегда — пустая трата денег. Лучше бы ветеранам подарили подарки на эти деньги, обеспечили их санаторно-курортным лечением, — написала Татьяна Кузнецова. — А так что им этот салют? Просто развлечение для молодёжи, которая никакого отношения к победе не имеет».
«Посмотрели из окна 10 минут. Так мало! Хорошо, что не пошли», — заявила Алина Слепцова.
Очевидцы также сообщили, что один из жителей Челябинска пострадал от взорвавшегося рядом залпа фейерверка.
«Кому-то там не хило опять снарядом прилетело, когда тот взорвался почти на земле. Скорая помощь сквозь толпу на Свердловском проспекте еле проехала», — рассказал Сергей Коновалов.
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