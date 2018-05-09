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Адвокат «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» заявил о невиновности фирмы
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Адвокат «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» заявил о невиновности фирмы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Newsru.com
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Адвокат российской компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» Эрик Дюбелье заявил о невиновности фирмы по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы в США.
"Невиновен", — заявил адвокат от имени ответчика на первом техническом заседании суда в столичном округе Колумбия.
Два других ответчика — «Конкорд Кетеринг» и «Агентство интернет-исследований» — не прислали на суд представителей.
Судья Майкл Харви назначил очередное техническое заседание по делу на 16 мая.
Помимо трех компаний, по делу проходят 13 граждан РФ.
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