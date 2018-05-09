Адвокат «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» заявил о невиновности фирмы

"Невиновен", — заявил адвокат от имени ответчика на первом техническом заседании суда в столичном округе Колумбия

Два других ответчика — «Конкорд Кетеринг» и «Агентство интернет-исследований» — не прислали на суд представителей.

Судья Майкл Харви назначил очередное техническое заседание по делу на 16 мая.