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Салют и концерт на площади Победы: Беларусь масштабно отметила 9 мая
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Салют и концерт на площади Победы: Беларусь масштабно отметила 9 мая 

Мир24 34 минуты назад
Беларусь празднует День Победы. Концерты и памятные мероприятия проходят по всей стране. Основные торжества — в столице, городе-герое Минске, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Центром торжеств стала минская площадь Победы. В полдень там прошла акция «Беларусь помнит». Началась она с церемонии возложения цветов. Венки к монументу легли от ветеранов, руководителей госорганов, религиозных деятелей, дипломатов. В мероприятии принял участие вместе с сыновьями президент Александр Лукашенко. Он заявил, что белорусы никогда не потеряют память о той войне.
«Пока мы в детском садике будем разучивать стихи, петь военные песни, пока в программах школ, вузов, как сегодня, эта тема будет освещена честно и откровенно, до тех пор мы память о войне не потеряем. Плюс традиции. У нас 9 мая шествие и возложение венков. День Независимости — парад, возложение венков, собрание. Это в крови белорусов. Пока мы эту политику продолжаем, память о войне останется», — заявил президент Беларуси.
Белорусы и сегодня трепетно относятся к празднику 9 мая. Этот день отмечают с размахом. Многолюдно в парках и скверах. Где-то проходят концерты, где-то ярмарки, памятные акции. Площадь Победы сегодня похоже на концертную площадку под открытым небом. Вечером там состоится театрализованный концерт. Композиции военных лет исполнят заслуженные коллективы и артисты Беларуси. Почетным гостем станет народный артист России Лев Лещенко. Все они будут петь в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.
Но праздничный концерт еще отнюдь не финальный аккорд праздника. Кульминацией станет салют. Ровно в 11 часов вечера разноцветная феерия раскрасит небо Минска из пяти точек. Раздастся 30 залпов. Лучшие площадки для просмотра салюта по традиции в центре города.
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