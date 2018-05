Стоимость мороженого на Набережной поразила приморцев

Жителей Владивостока поразила стоимость мороженого на набережной Спортивной гавани, сообщает PRIMPRESS.

Неравнодушные граждане решили проверить одну из точек продажи мороженого в одном из самых популярных мест отдыха во Владивостоке. Как выяснилось, у продавца не оказалось необходимых документов на продукцию, санитарной книжки и разрешения на работу — по крайней мере, эти бумаги женщина, торгующая десертом, показать съемочной группе не смогла.

Но удивило приморцев даже не это, а то, сколько берут с отдыхающих за лакомство.

«Два рожка — по 500 рублей каждый. Стоимость мороженого — 1500 рублей за килограмм», — говорит голос за кадром.

Видеоролик, выложенный в Instagram, набрал больше 13 тысяч просмотров и несколько десятков возмущенных комментариев горожан. Пользователи пишут, что таких «космических» цен не видели давно. Вот их комментарии (авторские орфография и пунктуация сохранены):

«Я лучше мяса на эти деньги куплю…и объемся».

«Да было дело года 3-4 назад.. гуляли с девушкой, взял мороженного и припух не то что бы я скупердяй, нет я не жадный, но за рожок 700р!»

«Наверное самая большая порция мороженого в ресторане столько стоить не будет, а тут на улице и не понять из чего это мороженое…»

«Пока есть спрос— будет и предложение. Никогда не беру у уличных торговцев…на руки их только гляньте…и рукава на одежде…»

«Мдаааа…на самом деле, что за позорище в любимом городе?!»

«Как не покупать, когда идешь с детьми и они хотят мороженое. Вроде все давай это это и тут офигеваещь от цен. Детям не скажешь отдай обратно, это дорого. По Набережной и не только прогуляться, по есть мороженое и покататься на каруселях минимум пять тысяч надо брать собой».

«Да мы сегодня гуляли с ребёнком две ложечки 250 р, пипец».

«А в такие места, как набережная, кинотеатры, цирк, нужно со своим ходить. Экономия существенная, но как говорится, «хорошая мысля, приходит опосля»».

A post shared by Автопатруль Приморских Дорог (@avtopatrul_prim) on May 9, 2018 at 12:51am PDT