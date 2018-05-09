В Монголии состоялись мероприятия, посвященные Дню Победы

Улан-Батор , 9 мая / Синьхуа / — Сегодня Монголия отметила 73-ю годовщину победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Беларуси и По традиции в столице состоялась церемония возложения венков к Мемориалу советским воинам на горе Зайсан и к памятнику маршалу Советского Союза, полководцу Георгию Жукову . В День Победы почтить память выдающегося полководца пришли сотрудники посольств Российской Федерации Казахстана , а также россияне, проживающие в Монголии. После возложения венков с памятными лентами прозвучали государственные гимны Монголии и России в исполнении оркестра министерства обороны Монголии.

Главной особенностью празднования Дня Победы в 2018 году стало проведение уже в четвертый раз в столице Монголии акции «Бессмертный полк». Дипломаты и рядовые граждане прошли по улицам с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. —0—