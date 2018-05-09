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В Монголии будет построен мясоперерабатывающий комплекс за счет китайских инвестиций
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В Монголии будет построен мясоперерабатывающий комплекс за счет китайских инвестиций 

ИА Синьхуа 37 минут назад
Улан-Батор, 9 мая /Синьхуа/ — Сегодня Монголия и Китай заключили соглашение о сотрудничестве в области строительства мясоперерабатывающего комплекса в рамках программы «Монгольский скотовод».
Благодаря китайским инвестициям в 40 млн долларов в аймаке Тув будет построен мясоперерабатывающий комплекс мощностью по забою скота в 1 млн голов в год.
Строительные работы первого этапа начнутся в июне. Через год будут завершены работы по строительству цеха убоя и переработки мяса, замораживания мяса и мясопродуктов, обработки шкур, костей и внутренностей животных. К июню 2020 года, то есть на втором этапе будет введен в строй цех по производству полуфабрикатов из мяса. —0—
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