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В Ленино‐Снегиревском мемориальном комплексе прошел праздничный митинг, посвященный Дню Победы
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В Ленино‐Снегиревском мемориальном комплексе прошел праздничный митинг, посвященный Дню Победы 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Около полусотни автомобилей клуба «УАЗ‐Патриот» с утра стартовали с площади Революции в Истре. В салонах УАЗов ветераны ехали по традиции к Ленино‐Снегиревскому мемориальному комплексу на праздничный митинг, посвященный Великой Победе. Транспортную колонну возглавили члены мотоклуба «Ночные волки».
Мероприятие продолжилось концертом с выступлением творческих коллективов и поздравлением ветеранов от руководителя администрации городского округа Истра.
Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла по улицам Истры
Участники митинга, многие с детьми, возложили живые цветы к Вечному огню и к памятнику павшим воинам. В  Ленино-Снегиревском
музее сегодня тоже много посетителей — весь праздничный день музей работает бесплатно. А для  кого-то  это семейная традиция из года в год отмечать праздник Победы именно на этой площадке.
Завершилось торжество, по традиции, вечерним концертом в Истре на площади перед ЦД «Мир». В нем выступили творческие коллективы города и столичные артисты.
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