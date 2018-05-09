В Ленино‐Снегиревском мемориальном комплексе прошел праздничный митинг, посвященный Дню Победы

Около полусотни автомобилей клуба «УАЗ‐Патриот» с утра стартовали с площади Революции в Истре . В салонах УАЗов ветераны ехали по традиции к Ленино‐Снегиревскому мемориальному комплексу на праздничный митинг, посвященный Великой Победе. Транспортную колонну возглавили члены мотоклуба «Ночные волки»

Мероприятие продолжилось концертом с выступлением творческих коллективов и поздравлением ветеранов от руководителя администрации городского округа Истра.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла по улицам Истры

Участники митинга, многие с детьми, возложили живые цветы к Вечному огню и к памятнику павшим воинам. В Ленино-Снегиревском

музее сегодня тоже много посетителей — весь праздничный день музей работает бесплатно. А для кого-то это семейная традиция из года в год отмечать праздник Победы именно на этой площадке.

Завершилось торжество, по традиции, вечерним концертом в Истре на площади перед ЦД «Мир». В нем выступили творческие коллективы города и столичные артисты.