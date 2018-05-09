ЕБРР может предпочесть России новые, высокорисковые регионы

Как сообщил в среду на заседании совета управляющих ЕБРР его президент Сума Чакрабарти, в следующем году менеджмент банка представит управляющим результаты анализа экономической целесообразности расширения географического присутствия банка. При этом вопрос о возвращении в Россию в этом году даже не обсуждался, отметил он.

"Дискуссия с управляющими была очень напряженной и продуктивной, в результате было принято решение в ближайшее время тщательно проанализировать возможности активизации работы в странах текущего присутствия банка. Наряду с этим с начала следующего года мы исследуем возможности начала работы за пределами нашего региона. Результаты анализа мы представим на следующем заседании совета управляющих ЕБРР в Сараеве ", — сказал президент ЕБРР на пресс-конференции по итогам первого дня совещания.

Интерес ЕБРР, традиционно считавшегося весьма консервативным с точки зрения подходов при выборе стран операций и потому одним из самых надежных международных финансовых институтов (рейтинг ААА), теперь вызывают не страны, бизнес в которых традиционно генерировал прибыль при минимальных издержках, а новые территории в Африке, а также, возможно, Ливия Сирия и более того — Ирак

Как сообщил российским журналистам один из участников мероприятия, на данный момент идею экспансии поддерживают далеко не все акционеры ЕБРР.

Прибыль — любой ценой

По итогам 2017 года прибыль ЕБРР составила €772 млрд Это на 22% меньше, чем годом ранее — €993 млрд В банке объясняют снижение девальвацией турецкой лиры и российского рубля, что повлияло на стоимость акций компаний в странах, являющихся наиболее значимыми в плане инвестиций в акционерный капитал.

Наряду с этим в российской делегации подчеркивают, что большинство из реализуемых банком проектов являются для него убыточными. «Замещать выпадающую доходность приходится за счет более прибыльных операций, которые, однако, еще дальше уводят банк от задачи по реализации своего мандата», — указывается в заявлении российской стороны, опубликованном на сайте ЕБРР.

Повышенный риск вынуждает банк повышать ставки по кредитам. В итоге возникают ситуации, когда фондирование местных банков становится дешевле средств специально созданного для предоставления малому и среднему бизнесу доступных ресурсов института развития. Как указывает главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев , это стоит расценивать как позитивный для банка фактор, так как высокие ставки способствуют росту прибыли.

Однако как отметил в беседе с ТАСС представитель одного из банков, работающих в регионе ЕБРР, последнему приходится выдерживать серьезную конкуренцию как в связи со сложной процедурой рассмотрения заявок, так и по ценовым параметрам.

Поиск новых источников дохода

Как отмечается в заявлении российской делегации, ЕБРР уже не первый год планирует операционную деятельность ниже заложенного на пятилетку стратегического сценария. При том, что в планах банка до 2020 года был рост операционных активов до €38 млрд при объеме годового бизнеса до €12 млрд, текущие проектировки ЕБРР предусматривают увеличение операционных активов почти на четверть меньше — до €30,7 млрд при годовом объеме операций до €9,1 млрд

"В итоге пятилетний объем операций ЕБРР за пять лет составит всего €46 млрд против запланированных €55 млрд Очевидно, что банк использует ресурсы акционеров недостаточно эффективно и, более того, не предпринимает достаточных усилий по сокращению отставания", — отмечается в документе.

Генерирующий процентный доход портфель кредитов также сокращается, поэтому очевидно, что руководству банка приходится искать новые источники дохода.

Проекты в Азии и Африке

Глава ЕБРР в среду отметил, что в регионе Южного и Восточного Средиземноморья есть государства, где ЕБРР пока не работает, которые, однако, уже заинтересованы в сотрудничестве с ним. «Мы приветствуем то, что представители некоторых из них находятся здесь и проявляют интерес к банку», — отметил Чакрабарти, имея в виду, очевидно, Алжир , большая делегация которого участвовала в совещании.

В 2020 году ЕБРР может рассмотреть возможность расширения своего географического присутствия, сказал Сума Чакрабарти. «Начиная с января следующего года, при наличии дополнительных капитальных возможностей можно начать обсуждение дополнительного, пошагового расширения географии нашего присутствия в новых странах — наиболее очевидным регионом для рассмотрения этого вопроса являются страны к югу от Сахары», — сказал президент ЕБРР. Позднее он уточнил, что речь также может идти о Ливии и Сирии.

Как сообщил журналистам источник в совете управляющих ЕБРР, заявку на участие в ЕБРР подал Ирак, которую также обсудили сегодня участники совета управляющих.

По его словам, итоги дискуссии показали, что вопрос географической экспансии требует доработки. «Мнения акционеров разделились: Британия и страны ЕС поддержали эту идею, Франция Германия высказались против. У США Японии позиция выжидательная. Это не автоматическое решение», — сказал он.

Интерес Чакрабарти

Нынешний президент ЕБРР занимает эту должность уже более шести лет. Выходец из Бенгалии (провинция Индии ) и получивший британское образование и гражданство, Сума Чакрабарти в 2016 году был повторно избран на эту должность. Ряд собеседников ТАСС не исключают, что сейчас он предпринимает усилия, чтобы заложить фундамент для своего назначения на третий срок.

За время работы команды Чакрабарти мандат ЕБРР как института продвижения рыночных реформ и трансформации плановых экономик на фоне очевидного оттока активов из банковского портфеля начал размываться, считают в российской делегации. Банк все больше занимается несвойственными для себя задачами, которые, однако, могут быть близки ряду стран-акционеров, на поддержку которых, вероятно, и рассчитывает нынешний президент организации.

"ЕБРР может финансировать бизнес, бенефициаром которого являются зарубежные владельцы. Важно, чтобы бизнес был локализован, т.е. компания должна быть под юрисдикцией одной из стран деятельности ЕБРР, платить местные налоги и трудоустраивать местное население", — подтвердил представитель банка.

Российские проекты не пропадут

Риторика Чакрабарти вряд ли оставляет простор для сомнений в отсутствии намерения ЕБРР возвращаться в Россию. «Сегодня этот вопрос не обсуждался. Очевидно, что ситуация не изменилась», — сообщил президент ЕБРР, отвечая на соответствующий вопрос.

После приостановки финансирования банком российских проектов ими заинтересовался ряд других институтов развития с российским участием. Так, на Петербургском международном экономическом форуме о своем интересе к портфелю ЕБРР сообщили Внешэкономбанк и Евразийский банк развития.

Если ВЭБ, изучив его с точки зрения стоимости и возможного рефинансирования, от участия в них отказался, то ЕАБР напротив активно интегрирует в свою инвестпрограмму ряд проектов европейских коллег. «Прежде всего это проекты в транспортной и энергетической сферах, реализуемые как в России, так и в других странах — членах банка», — сообщил ТАСС статс-секретарь ЕАБР Андрей Крайний

На сегодняшний день ЕБРР является акционером семи российских кредитных организаций, но так как горизонт его участия в капитале банков составляет пять лет, по истечении этого срока руководство будет принимать решение о его пролонгации. В каждом случае процедура будет аналогична оценке нового проекта.