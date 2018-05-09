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Большой аэростат «Россия» поднят над Севастопольской бухтой в честь Дня Победы
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Большой аэростат «Россия» поднят над Севастопольской бухтой в честь Дня Победы 

ТАСС 55 минут назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Аэростат «Россия» в честь Дня Победы поднят над Севастопольской бухтой с Константиновской батареи в Севастополе в 21:00 мск, передает корр. ТАСС.
"Аэростат "Россия" объемом 4 тыс. кубических метров — один из самых больших в РФ. В Севастополе мы поднимаем аэростат с нанесенными на нем орденами Победы в честь Дня Победы", — сообщил ТАСС президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев.
Он отметил, что аэростат используется в проекте Российского благотворительного фонда святителя Луки (Войно-Ясенецкого), в рамках которого планируется серия полетов над географическими достопримечательностями страны, чтобы привлечь к ним внимание. В частности, 6 мая был совершен перелет через Керченский пролив в Крым, а на август запланирован полет над кавказским Эльбрусом.
Первый полет аэростата состоялся в Севастополе 18 марта, в день выборов президента РФ. Этот воздухоплавательный аппарат, по словам Ненашева, «является уменьшенной в 25 раз копией аэростата, который сейчас изготавливается для рекордного полета в стратосферу путешественника Федора Конюхова».
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