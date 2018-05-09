В честь Дня Победы в Солнцево состоялось памятное шествие

9 мая отмечается очередная, 73-я годовщина Великой Победы. По всей стране проходят памятные акции, парады, шествия «Бессмертного полка». Благодарные потомки чтят память погибших в той страшной войне защитников Родины, а также благодарят ветеранов и тружеников тыла. На Солнцевском проспекте, в самом центре района, состоялось торжественное шествие, возглавили которое депутат Госдумы Дмитрий Саблин (зампред общественной организации ветеранов «Боевое братство»), глава управы района Солнцево Евгений Сорока, а также глава муниципального округа Солнцево Валерий Верхович.

По окончании шествия состоялось торжественное награждение Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Солнцево» Иосифа Израилевича Абугова, одного из старейших жителей района, ветерана Великой Отечественной войны, председателя Совета ветеранов 277-й стрелковой Рославльской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. Дмитрий Саблин, депутат Госдумы РФ: «Я низко кланяюсь перед ветеранами. Спасибо вам за то, что мы сегодня здесь! Спасибо за безграничный подвиг, который с годами будет вспоминаться все больше. Для нас большая честь сказать вам слова благодарности. Это, наверное, самый удивительный день в году. Он всех нас объединяет. Всех, присутствующих здесь. Всех, кого здесь нет. Он объединяет все прошлые поколения. Мы сегодня чувствуем неразрывную связь с нашими отцами, дедами, прадедами. Они нас очень многому научили. Они научили нас быть победителями».

Евгений Сорока, глава управы района Солнцево: «Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 73 года назад залпы артиллерийских орудий возвестили, что война, которую вел Советский народ и его Красная армия победоносно завершилась! Никогда не померкнет память о людях, которые ценой своей жизни приближали эту победу» В колонне также прошли почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане во главе с председателем общественного Фонда поддержки ветеранов и инвалидов локальных войн, военных конфликтов и Вооруженных Сил в ЗАО «Лига ветеранов» Владимиром Доценко. За почетными гостями проследовали члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», учащиеся школ района Солнцево, в том числе ГБОУ «Школа №1000», в которой обучаются юноши и девушки первого Солнцевского кадетского класса, готовясь к службе в ракетных войсках стратегического назначения. Замыкала колонну боевая техника, как современная, так и сороковых годов прошлого века.

Далее праздник продолжился концертной программой. Помимо прочего жители Солнцево в течение всего дня несли цветы к памятнику Неизвестному солдату в знак почтения и благодарности. Нет ни одной семьи, которую не затронули события минувшей войны.