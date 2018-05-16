Названы самые интересные события в Нижегородской области за 15 мая 

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 15 мая, во вторник.
1. На Нижегородской ярмарке открылся ХХ Международный форум «Великие реки»
Главная тема форума в этом году — развитие регионов, расположенных в бассейнах великих рек.
2. Фестиваль «Рок чистой воды» отменен в 2018 году в Нижнем Новгороде
Его перенесли на лето следующего года.
3. Движение по улице Самаркандской откроют в Нижнем 16 мая вечером
Будут открыты две полосы из четырех.
4. Отменено решение о застройке Почаинского оврага
Документ из минстроя области поступил в мэрию.
5. Опубликованы графики отключения горячей воды в Нижнем Новгороде
Плановые отключения ресурса в доме не должны превышать 14 дней.
6. Квитанции без доплат за теплоснабжение нижегородцы получат в мае Их доставят по почте.