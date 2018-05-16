Названы самые интересные события в Нижегородской области за 15 мая

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 15 мая, во вторник.

1. На Нижегородской ярмарке открылся ХХ Международный форум «Великие реки»

Главная тема форума в этом году — развитие регионов, расположенных в бассейнах великих рек.

2. Фестиваль «Рок чистой воды» отменен в 2018 году в Нижнем Новгороде

Его перенесли на лето следующего года.

3. Движение по улице Самаркандской откроют в Нижнем 16 мая вечером

Будут открыты две полосы из четырех.

4. Отменено решение о застройке Почаинского оврага

Документ из минстроя области поступил в мэрию.

5. Опубликованы графики отключения горячей воды в Нижнем Новгороде

Плановые отключения ресурса в доме не должны превышать 14 дней.

6. Квитанции без доплат за теплоснабжение нижегородцы получат в мае Их доставят по почте.