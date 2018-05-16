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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 15 мая
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Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»

Названы самые интересные события в Нижегородской области за 15 мая 

Newsroom24 16 мая 2018
Фото: Newsroom24
Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 15 мая, во вторник.
1. На Нижегородской ярмарке открылся ХХ Международный форум «Великие реки»
Главная тема форума в этом году — развитие регионов, расположенных в бассейнах великих рек.
2. Фестиваль «Рок чистой воды» отменен в 2018 году в Нижнем Новгороде
Его перенесли на лето следующего года.
3. Движение по улице Самаркандской откроют в Нижнем 16 мая вечером
Будут открыты две полосы из четырех.
4. Отменено решение о застройке Почаинского оврага
Документ из минстроя области поступил в мэрию.
5. Опубликованы графики отключения горячей воды в Нижнем Новгороде
Плановые отключения ресурса в доме не должны превышать 14 дней.
6. Квитанции без доплат за теплоснабжение нижегородцы получат в мае  Их доставят по почте.
Newsroom24: последние новости
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