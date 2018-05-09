МИД: Давление США не заставит Россию отказаться от поддержки партнеров 

«В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзии, что экономическим или военным давлением Россию можно заставить отказаться от отстаивания собственных интересов и поддержки своих партнеров. Стремление любым способом удержать единоличное доминирование в мире толкает США на нерациональные, а порой просто опасные шаги», — отметили на Смоленской площади.
Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что «нынешние санкции — это фактическое признание того, что сирийские зенитчики 14 апреля убедительно продемонстрировали возможности оружия советского и российского производства, попали точно по ракетным целям». «Речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против САР, предпринятой США совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права», — отметили в МИД.
При этом в министерстве указали на странную логику Вашингтона. Среди тех, против кого ввели дополнительные санкции, снова фигурируют ГРУ Генштаба ВС РФ и компания «Рособоронэкспорт». «Похоже, американцы забыли, что уже не раз ввели против них санкции, и задумали снова грозить нам тем, чем не сумели испугать раньше», — заявили на Смоленской площади.