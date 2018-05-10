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В МИД РФ объяснили новые санкции США в отношении российских военных структур
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В МИД РФ объяснили новые санкции США в отношении российских военных структур 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В МИД РФ считают, что новые санкции, введённые США против некоторых российских военных структур, на деле являются банальным желанием отомстить за провальную ракетную атаку по Сирии, которую Вашингтон осуществил совместно с Великобританией и Францией и нарушение некоторых российских военных структур.
В ведомстве отмечают, что свидетельством этого является факт включения в санкционые списки Гатчинского учебного центра зенитных войск Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и 183-го гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ.
«Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров», — предполагают в ведомстве.
Также российский МИД напоминает, что Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС России и компания «Рособоронэкспорт» ранее уже были подвергнуты санкциям, о чём, видимо, в США забыли.
«Стремление любым способом удержать единоличное доминирование в мире толкает США на нерациональные, а порой просто опасные шаги. Можно только посоветовать американским политикам, которым неймется «наказать» всех, кто проводит независимую линию на международной арене, не переоценивать свои силы. Ведь нынешние санкции — это фактическое признание того, что сирийские зенитчики 14 апреля убедительно продемонстрировали возможности оружия советского и российского производства, попали точно по ракетным целям», — заявили в Департаменте информации и печати МИД России.
Напомним, накануне стало известно, что США ввели санкции в отношении некоторых российских военных структур. Согласно опубликованному документу, санкции введены из-за нарушения законодательства США, касающееся нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки — баллистических и крылатых ракет.
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