В Подмосковье молодогвардейцы раздавали копию газеты «Правда» от 9 мая 1945 года

Номер газеты «Правда» от 9 мая 1945 года раздавали на улицах Московской области. Инициатором акции «Газета 1945 года» стала «Молодая Гвардия», активисты распечатали 900 экземпляров легендарного, в свое время очень долгожданного, номера газеты.

По словам руководителя «Молодой Гвардии» Подмосковья Линары Самединовой, акция прошла не только в Подмосковье , но и по всей России , в странах СНГ и Европы.

Предлагая прочитать выпуск газеты, мы постарались передать жителям те чувства и эмоции, что испытывали наши соотечественники 9 мая 1945 года, держа в руках праздничный выпуск. Так мы сохраняем память о Великом Подвиге нашего народа, поддерживаем интерес к истории у молодежи

— Линара Самединова, руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья.

Молодогвардейцы предлагали к прочтению копию номера газеты «Правда» в 27-ми городах Московской области. Жители и гости Подмосковья смогли прочитать новости 9 мая 1945 года и окунуться в атмосферу великого исторически-значимого дня.