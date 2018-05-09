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В Подмосковье молодогвардейцы раздавали копию газеты «Правда» от 9 мая 1945 года
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В Подмосковье молодогвардейцы раздавали копию газеты «Правда» от 9 мая 1945 года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Номер газеты «Правда» от 9 мая 1945 года раздавали на улицах Московской области. Инициатором акции «Газета 1945 года» стала «Молодая Гвардия», активисты распечатали 900 экземпляров легендарного, в свое время очень долгожданного, номера газеты.
По словам руководителя «Молодой Гвардии» Подмосковья Линары Самединовой, акция прошла не только в Подмосковье, но и по всей России, в странах СНГ и Европы.
Предлагая прочитать выпуск газеты, мы постарались передать жителям те чувства и эмоции, что испытывали наши соотечественники 9 мая 1945 года, держа в руках праздничный выпуск. Так мы сохраняем память о Великом Подвиге нашего народа, поддерживаем интерес к истории у молодежи
— Линара Самединова, руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья.
Молодогвардейцы предлагали к прочтению копию номера газеты «Правда» в 27-ми городах Московской области. Жители и гости Подмосковья смогли прочитать новости 9 мая 1945 года и окунуться в атмосферу великого исторически-значимого дня.
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