В Китае выпустили первый современный трамвай Delingha, который будет эксплуатироваться на самой большой высоте в мире 

Циндао, 9 мая /Синьхуа/ — Компания CRRC Qingdao Sifang Co. сегодня успешно выпустила свой первый современный трамвай Delingha, который оснащен смешанными технологиями аккумирования энергии на основе суперконденсатора и литий-титанатного аккумулятора.
Ожидается, что ТС будет введено в эксплуатацию уже в этом году и станет первым современным трамваем, который будет использоваться в условиях Тибетского нагорья, а также трамваем, который будет эксплуатироваться на самой большой высоте в мире.
В обычных обстоятельствах трамвай работает на суперконденсаторе, при нехватке энергии поключаются литий-титанатные батареи.
Трамвай разработан с использованием морозостойких материалов, что позволяет эксплуатировать его в условиях низких температур.
Delingha — отсылка к одноименному городскому уезду Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, который расположен на высоте почти 3000 метров над уровнем моря на Тибетском нагорье. —0—