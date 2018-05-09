В Китае выпустили первый современный трамвай Delingha, который будет эксплуатироваться на самой большой высоте в мире

Циндао , 9 мая / Синьхуа / — Компания CRRC Qingdao Sifang Co. сегодня успешно выпустила свой первый современный трамвай Delingha, который оснащен смешанными технологиями аккумирования энергии на основе суперконденсатора и литий-титанатного аккумулятора.

Ожидается, что ТС будет введено в эксплуатацию уже в этом году и станет первым современным трамваем, который будет использоваться в условиях Тибетского нагорья, а также трамваем, который будет эксплуатироваться на самой большой высоте в мире.

В обычных обстоятельствах трамвай работает на суперконденсаторе, при нехватке энергии поключаются литий-титанатные батареи.

Трамвай разработан с использованием морозостойких материалов, что позволяет эксплуатировать его в условиях низких температур.