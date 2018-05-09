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Лагерь по обменам навыками портовых специалистов региона «Большого залива» провинции Гуандун-Сянган-Аомэнь открылся в Гуанчжоу
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Лагерь по обменам навыками портовых специалистов региона «Большого залива» провинции Гуандун-Сянган-Аомэнь открылся в Гуанчжоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 9 мая /Синьхуа/ — В порту Наньша города Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня начал работу Лагерь по обменам навыками портовых специалистов региона «Большого залива» провинции Гуандун-САР Сянган-САР Аомэнь. Цели этой структуры — реализация роли Гуанчжоу как важного ключевого города КНР и стимулирование создания международных регионов заливов первого класса и городов мирового уровня.
Как стало известно корр. Синьхуа, в 2-дневном мероприятии принимают участие более 100 специалистов от 17 портовых компаний региона «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь и дельты реки Чжуцзян. Среди дисциплин, по которым производятся обмены, — контейнерные краны, автопогрузчики с вильчатым захватом, машины с платформой на прицепе, погрузчики для контейнеров. По результатам мероприятия по каждый дисциплине будет определяться победитель, которого удостоят премии «Золотой якорь» провинции Гуандун. —0—
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