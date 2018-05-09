Ещё
Экземпляры книги с военными историми жителей Ковырино подарили вологжанам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экземпляры книги с военными историми жителей Ковырино подарили вологжанам 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Акцию в День Победы провели активисты ТОС «Ковырино». Вологжане получили в подарок книги Наталии Колыгиной «Ковырино. Мы помним! Мы гордимся!». Сборник рассказов о войне, которые поведали жители микрорайона, сегодня вручили вологжанам на улицах.
Книгу издали в конце апреля. На презентацию пришли больше трех сотен вологжан. Истории для сборника активисты собирали в течение двух лет. Книга «Ковырино. Мы помним! Мы гордимся!» поведает о жизни в тылу и действиях на фронте в годы Великой отечественной войны. В сборник вошли воспоминания жителей Ковырино и их родственников, которые не понаслышке знают, что такое война.
500 экземпляров книги «Ковырино. Мы помним. Мы гордимся» планируют раздать семьям ветеранов и школьным библиотекам. Авторы продолжат работать над изданием. Жители микрорайона хотят дополнить сборник своими рассказами.
Вологда.рф: последние новости
Вологодские студенты спасали раненого бойца и искали гильзы в Кремлевском саду Вологда претендует на звание лучшего города России Федеральный центр продолжит поддерживать реализацию стратегически важных проектов на Вологодчине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине425
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»141
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов536
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент234
В Москву вернется минусовая температура16
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение