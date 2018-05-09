Экземпляры книги с военными историми жителей Ковырино подарили вологжанам

Акцию в День Победы провели активисты ТОС «Ковырино». Вологжане получили в подарок книги Наталии Колыгиной «Ковырино. Мы помним! Мы гордимся!». Сборник рассказов о войне, которые поведали жители микрорайона, сегодня вручили вологжанам на улицах.

Книгу издали в конце апреля. На презентацию пришли больше трех сотен вологжан. Истории для сборника активисты собирали в течение двух лет. Книга «Ковырино. Мы помним! Мы гордимся!» поведает о жизни в тылу и действиях на фронте в годы Великой отечественной войны. В сборник вошли воспоминания жителей Ковырино и их родственников, которые не понаслышке знают, что такое война.

500 экземпляров книги «Ковырино. Мы помним. Мы гордимся» планируют раздать семьям ветеранов и школьным библиотекам. Авторы продолжат работать над изданием. Жители микрорайона хотят дополнить сборник своими рассказами.