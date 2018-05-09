Замминистра юстиции заявил, что США в 2017 году экстрадировали 70 преступников

НЬЮ-ЙОРК , 9 мая. / ТАСС /. Управление по международным делам министерства юстиции США в 2017 году экстрадировало в другие страны более 70 лиц, обвиняемых в преступлениях. Об этом сообщил в среду заместитель министра юстиции США Род Розенстайн на конференции в Нью-Йорке, посвященной борьбе с финансовыми преступлениями. Он не уточнил, по запросу каких стран была осуществлена экстрадиция.

"Эта тенденция будет продолжена, — отметил он. — В марте нынешнего года управление по международным делам успешно завершило продолжавшийся 10 лет процесс экстрадиции канадца, создавшего мошенническую схему, в результате которой около 60 тыс. человек понесли общие убытки примерно на $18 млн".

По словам Розенстайна, минюст США видит свою задачу в том, чтобы укреплять контакты с правоохранительными органами других стран. «Современные деловые связи распространяются далеко за пределы границ одного государства, — пояснил он. — Сообщения о противоправных действиях часто поступают сразу нескольким правоохранительным органам, которые могут либо совместно проводить расследование, либо действовать независимо».