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В Сайгоне открыли «самый красивый» мост города 

Вьетнам сегодня 27 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Новая пешеходная эстакада, которую называют самой красивой в Хошимине, была введена в эксплуатацию недалеко от парка Гия Динь
Мост пересекает улицу Хоанг Минь-Джам. Ожидается, что он поспособствует уменьшению пробок в этом районе. Анализ записей камер наблюдения в этом месте говорит, что заторы часто происходят именно из-за пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.
Мост длинной в 37,1 м. оснащен надлежащим освещением, зелеными насаждениями и другими украшениями. На его возведение ушло 11,6 млрд донгов ($500 000).
Парк Гия Динь, один из самых больших в Хошимине, называют легкими города. Муниципальная администрация недавно приступила к его капитальному ремонту, куда, в том числе, входила и установка пешеходного моста.
Помимо новой эстакады, проект капремонта включает в себя прокладку новых тротуаров, реструктуризацию инфраструктуры, посадку экзотических декоративных растений, установку камер видеонаблюдения и возведение туалетов и автостоянок. Все это обойдется городу в 147,212 млрд донгов ($3,25 млн).
Источник: Tuoi Tre News
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