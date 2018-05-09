Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, телекоммуникаций и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 снизился на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Neste Oil (HE:NESTE), которые подорожали на 1,06 п. (1,62%), закрывшись на отметке в 66,66. Котировки Nordea Bank AB FDR (HE:NDA1V) выросли на 0,130 п. (1,53%), завершив торги на уровне 8,620. Бумаги Fortum Oyj (HE:FORTUM) выросли в цене на 0,18 п. (0,92%), закрывшись на отметке 19,73.

Лидерами падения стали акции Nokian Renkaat (HE:NRE1V), цена которых упала на 2,12 п. (6,29%), завершив сессию на отметке 31,57. Акции Amer Sports A (HE:AMEAS) поднялись на 0,86 п. (3,33%), закрывшись на уровне 25,00, а Outotec (HE:OTE1V) снизились в цене на 0,078 п. (0,96%) и завершили торги на отметке 8,012.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (71) превысило количество закрывшихся в плюсе (64), а котировки 22 акций практически не изменились.

Котировки акций Nokian Renkaat (HE:NRE1V) упали до 52-недельного минимума, упав на 6,29%, 2,12 п., и завершили торги на отметке 31,57. Котировки акций Fortum Oyj (HE:FORTUM) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 0,92%, 0,18 п., и завершили торги на отметке 19,73.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле прибавил 3,15%, или 2,36, достигнув отметки $77,21 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 3,17%, или 2,19, до $71,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,11%, или 1,40, до отметки $1.312,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,14% до 1,1848, а котировки EUR/GBP упали на 0,24%, достигнув отметки 0,8740.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 92,92.