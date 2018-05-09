В Новом Уренгое закрывают второй торгово-развлекательный центр

Такая информация появилась в соцсетях. В открытый доступ выложили документ, где привлекается к административной ответственности ООО «Анкор». В качестве наказания обществу предписано приостановить эксплуатацию объекта капитального строительства — ТЦ «Гудзон».

Решение должно вступить в силу через десять дней.

Отметим: в Новом Уренгое три кинотеатра: в торговых центрах «Солнечный», «Гудзон» и «Проспект». Первый, в южной части города, мы знаем, закрыли недавно. Второй находится в северной части, его закрывают сейчас. В обоих — кинотеатр сети «Сезар». Горожане говорят, что отсутствие одного ТРЦ уже сказывается: кафе и кинотеатры забиты больше обычного.

«Красный Север» следит за развитием событий.