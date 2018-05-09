Глава Facebook Messenger занялся интеграцией блокчейна в Facebook 

В минувший вторник глава Facebook Messenger — популярного сервиса от создателей известной социальной сети, объявил о том, что покидает свою должность. Дэвид Маркус останется в компании Facebook, но займется новым для компании направлением. Его задачей станет найти применение технологии блокчейна в Facebook.
В распоряжении Маркуса небольшая команда людей, которая поможет ему найти лучшее применение блокчейна внутри Facebook. Ранее Марк Цукерберг, генеральный директор компании, сообщил о том, что изучает вопрос использования криптовалют внутри социальной сети. Технология блокчейна лежит в основе биткойна и многих других криптовалют.
Новость также пришла на фоне реорганизации внутри Facebook. Messenger теперь является частью того, что в компании назвали «Family of Apps» наряду с Instagram, WhatsApp и Facebook. Все это подразделение возглавит главный директор по продуктам Крис Кокс. Команда Messenger перейдет под руководство исполнительного директора Стэна Чудновски.
Дэвид Маркус начал работать в Facebook четыре года назад. В компанию он пришел из PayPal, где выполнял функции президента. Он является большим поклонником криптовалют. Маркус не раскрыл подробностей о том, какие идеи в настоящий момент существуют на тему применения блокчейна, но понятно, что потенциал очень большой.