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Россиянка победила на конкурсе «Мисс Вселенная» во Вьетнаме
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Россиянка победила на конкурсе «Мисс Вселенная» во Вьетнаме 

Вьетнам сегодня 39 минут назад
33-летняя смолянка Наталия Аржакова получила титул «Гран-при Миссис Вселенная на конкурсе красоты во Вьетнаме
Отборочные этапы фестиваля проходили на протяжении всего 2017 года в России, Казахстане, Кыргызстане, Франции, Турции, Мальте, США, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Тунисе, Черногории и других странах, в которых приняли участие более 1000 участниц разных возрастных категорий.
Наталия не только признанная красавица, но и предприниматель. У нее есть собственная кондитерская, где она создает выпечку с оригинальным дизайном.
Источник: О чем говорит Смоленск
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