Россиянка победила на конкурсе «Мисс Вселенная» во Вьетнаме

33-летняя смолянка Наталия Аржакова получила титул «Гран-при Миссис Вселенная на конкурсе красоты во Вьетнаме

Казахстане, Мальте, США, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Тунисе, Отборочные этапы фестиваля проходили на протяжении всего 2017 года в России Кыргызстане , Франции, Турции Черногории и других странах, в которых приняли участие более 1000 участниц разных возрастных категорий.

Наталия не только признанная красавица, но и предприниматель. У нее есть собственная кондитерская, где она создает выпечку с оригинальным дизайном.

Источник: О чем говорит Смоленск