Глядя на эти фото, вы тоже будете повторять: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

Представляем вам новый уровень гиперреализма от шотландского художника Пола Каддена. Сложно поверить, что перед нами не фото, а нарисованные карандашом картины. Пол за работой.

Художник специализируется на портретах.

Просто удивительно, как карандаш переносит реальность на бумагу.

Эта женщина как живая…

Природа получается у Пола не менее великолепно!

Художник способен рассмотреть и воплотить в рисунке уникальную красоту каждого человека.

Кадден очень любит изображать абстрактную анатомию.

Предлагаем вам окунуться в его творчество! Почувствуйте силу, которой пропитаны эти картины!

Только представьте, сколько в этих работах сил, вдохновения и терпения! Если вам тоже понравились картины Пола, поделитесь ими с друзьями!