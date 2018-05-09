Ещё
Глядя на эти фото, вы тоже будете повторять: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине

Глядя на эти фото, вы тоже будете повторять: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

Карельские вести 41 минуту назад
Фото: Карельские вести
Представляем вам новый уровень гиперреализма от шотландского художника Пола Каддена. Сложно поверить, что перед нами не фото, а нарисованные карандашом картины. Пол за работой.
Художник специализируется на портретах.
Просто удивительно, как карандаш переносит реальность на бумагу.
Эта женщина как живая…
Природа получается у Пола не менее великолепно!
Художник способен рассмотреть и воплотить в рисунке уникальную красоту каждого человека.
Кадден очень любит изображать абстрактную анатомию.
Предлагаем вам окунуться в его творчество! Почувствуйте силу, которой пропитаны эти картины!
Только представьте, сколько в этих работах сил, вдохновения и терпения! Если вам тоже понравились картины Пола, поделитесь ими с друзьями!
Карельские вести: последние новости
Дженнифер Энистон стала самой красивой женщиной 2016 года Собчак прокомментировала субботние митинги оппозиции «Из-за подрыва суверенитета Украины»: Евросоюз введет новые санкции против России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов329
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине152
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»125
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент133
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»146
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение