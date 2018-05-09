Глядя на эти фото, вы тоже будете повторять: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

Представляем вам новый уровень гиперреализма от шотландского художника Пола Каддена. Сложно поверить, что перед нами не фото, а нарисованные карандашом картины. Пол за работой.
Художник специализируется на портретах.
Просто удивительно, как карандаш переносит реальность на бумагу.
Эта женщина как живая…
Природа получается у Пола не менее великолепно!
Художник способен рассмотреть и воплотить в рисунке уникальную красоту каждого человека.
Кадден очень любит изображать абстрактную анатомию.
Предлагаем вам окунуться в его творчество! Почувствуйте силу, которой пропитаны эти картины!
Только представьте, сколько в этих работах сил, вдохновения и терпения! Если вам тоже понравились картины Пола, поделитесь ими с друзьями!