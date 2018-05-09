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В Петергофе отпраздновали День Победы запуском фонтанов Большого каскада
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В Петергофе отпраздновали День Победы запуском фонтанов Большого каскада 

RT на русском 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В государственном музее-заповеднике «Петергоф» отпраздновали 9 Мая запуском фонтанов Большого каскада, передаёт Пятый канал.
Аккомпанементом послужила песня «День Победы» в исполнении музыкантов оркестра Военно-морского политехнического института «Преображенский».
Кроме того, лётчики «Невского аэроклуба» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа над Финским заливом.
В Купеческой гавани были возложены цветы к мемориалу «Уроки истории». В Нижнем парке для гостей подготовили танцевальную программу «Весна Победы» и полевую кухню.
Ранее Nation News сообщало, что в Петергофе открыт летний сезон.
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