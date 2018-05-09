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Фонтаны Большого каскада запустили под музыку в Петергофе
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Фонтаны Большого каскада запустили под музыку в Петергофе 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Днем 9 мая в Петергофе запустили фонтаны Большого каскада, сообщил телеканал 78. Мероприятие прошло под песню «День Победы» и салют.
Посмотреть на торжество пригласили ветеранов, которых покормили на полевой кухне и в качестве развлекательной программы предложили «Танцевальную Весну».
Открытие сезона фонтанов в Петергофе состоялось 28 апреля. По традиции, сначала струи забили из скульптуры «Самсон, раздирающий пасть льва».
Заммэра российской столицы Петр Бирюков объявил о запуске пяти новых фонтанов в Москве. В частности, на Биржевой площади появился «сухой» фонтан, который меняет яркость и цвет освещения и обладает функцией включения пара.
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