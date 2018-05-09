Фонтаны Большого каскада запустили под музыку в Петергофе

Днем 9 мая в Петергофе запустили фонтаны Большого каскада, сообщил телеканал 78. Мероприятие прошло под песню «День Победы» и салют.

Посмотреть на торжество пригласили ветеранов, которых покормили на полевой кухне и в качестве развлекательной программы предложили «Танцевальную Весну».

Открытие сезона фонтанов в Петергофе состоялось 28 апреля. По традиции, сначала струи забили из скульптуры «Самсон, раздирающий пасть льва».