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Работы по восстановлению Ил-2 в Самаре продолжаются
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Работы по восстановлению Ил-2 в Самаре продолжаются 

ТРК Губерния 46 минут назад
Восстановить легенду. В Самаре продолжаются работы по реставрации Ил-2. Правда, темпы не устраивают ни энтузиастов, которые этим занимаются, ни главу региона.
Восстановить этот самолет — мечта группы энтузиастов. Владимир Пташинский и Евгений Смирнов трудятся над этим уже несколько лет. Многие документы есть в единственном экземпляре. Легендарный авиаконструктор Генрих Новожилов доверил их самарцам. Изучить пришлось 100 папок. Это будет оригинал. Самолет создается по крупицам, которые остались от Ил-2. Экспедиция за экспедицией. Пройдены тысячи километров.
Ветераны вспоминают эти годы, как они работали круглые сутки. Они не чувствовали голод и холод. Они делали все, чтобы помочь стране. Здесь тыл был фронтом. Первый самолет был выпущен в конце 41-го, и Ил -2 помог одержать победу в Великой Отечественной войне.
Говорят, что в каждом творении живет душа создателя и его помощников, поэтому и Ил-2 должен жить в Самаре.
Когда в этом цехе шумно — это хороший знак, пока, к сожалению, звук идет из соседних помещений. В востановлении помогает буквально вся Самара — переводят средства. Но с имеющимся финансированием работы могут затянуться на долгие годы. Реставрация — это трудоемкий кропотливый процесс, по силам он только профессионалам. Когда Ил-2 поднимется в воздух — пока вопрос, но что это произойдет, никто не сомневается.
"Давайте мы поставим себе цель, чтобы этот проект реализовать в кратчайшие сроки, потому что он растягивается, он не имеет серьезного финансирования и, конечно же, я думаю, это не к лицу, когда нам, куйбышевцам, не удается на протяжении стольких лет восстановить славу боевой авиации, славу и легенду нашего региона", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В годы войны на самарском предприятии построили 32 тысячи легендарных штурмовиков Ил-2. Тот, над которым сейчас идет работа, будет единственным восстановленным оригиналом.
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