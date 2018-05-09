Ещё
Трогательные воспоминания и архивные фото: Киркоров, Лазарев, Гагарина и другие звезды отметили 9 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине

Трогательные воспоминания и архивные фото: Киркоров, Лазарев, Гагарина и другие звезды отметили 9 мая 

WMJ.ru 52 минуты назад
Фото: WMJ.ru
9 мая исполнилось 73 года с момента окончания Великой Отечественной войны. Сегодня все соцсети пестрят архивными фотографиями людей, которые жили в тот страшный период времени. Вспомнили своих родных и звезды отечественного шоу-бизнеса. Кто-то из них принял участие в акции Бессмертный полк.
Другие же делятся фотографиями и историями своих родных, которые воевали в те годы.
Третьи записывают видеобращения в честь этого великого дня.
А некоторые артисты уже приучают своих детей с юных лет чтить память своих родных, воевавших за наше спокойное небо над головой.
Смотри больше фотографий артистов в нашей галерее.
А как ты отмечаешь День Победы?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Первый полуфинал «Евровидения»: горячие и эпатажные фаворитки из Кипра и Израиля в финале, а ALEKSEEV не прошел Факт на живот: 46-летняя Лера Кудрявцева публикует беременные фото В ответ на критику в фотошопе Анна Седокова показала хейтерам упругие бедра и плоский живот
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов329
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине152
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»125
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент133
Лукашенко задали неудобный вопрос о «Бессмертном полке»146
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение