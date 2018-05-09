Трогательные воспоминания и архивные фото: Киркоров, Лазарев, Гагарина и другие звезды отметили 9 мая

9 мая исполнилось 73 года с момента окончания Великой Отечественной войны. Сегодня все соцсети пестрят архивными фотографиями людей, которые жили в тот страшный период времени. Вспомнили своих родных и звезды отечественного шоу-бизнеса. Кто-то из них принял участие в акции Бессмертный полк.

Другие же делятся фотографиями и историями своих родных, которые воевали в те годы.

Третьи записывают видеобращения в честь этого великого дня.

А некоторые артисты уже приучают своих детей с юных лет чтить память своих родных, воевавших за наше спокойное небо над головой.

Смотри больше фотографий артистов в нашей галерее.

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Фото:Instagram, Global Look Press